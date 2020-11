Jezelf uit een lockdown spelen... Met Theo Verbruggen die in journaal naderend onheil aankondigt

ERP - Een lockdownspel met Theo Verbruggen in de rol van journaalpresentator is de nieuwste loot aan de stam van evenementenorganisator Uitjesbazen in Erp. Een real life game die goed past bij dit bijzondere jaar.

Het is niet de eerste samenwerking tussen voormalig NOS-verslaggever Verbruggen, geboren en getogen in Erp, en Uitjesbazen. Vorig jaar stuurde Joris van den Bergh op de bonnefooi een berichtje via LinkedIn naar de journalist. Zijn vraag: wil je het Nederlands kampioenschap Escape Rooms presenteren?

“Ik dacht eerst echt dat ik voor de gek werd gehouden,” herinnert Theo Verbruggen zich. “Ik had nog nooit een escaperoom van binnen gezien.” Dat de vraagsteller uitermate serieuze bedoelingen had, kwam bij Verbruggen niet meteen binnen. “In eerste instantie wees ik het aanbod af en maakte er zelfs nog een grapje over: jullie kunnen mij toch niet betalen.”

Uit het bedrijf... voor eventjes

En daar sloeg de huidig Bosschenaar de plank mis. “Joris kwam met meer informatie en toen werd me duidelijk dat deze gasten serieus bezig waren. En dat ze ook nog uit mijn geboortedorp Erp komen, wekte mijn interesse nog meer. Ik ben op hun kantoor met ze in gesprek gegaan en was meteen gecharmeerd van het lef dat ze uitstralen.” Het mondde uit in een eerste samenwerking.

Uitjesbazen, opgericht in 2008, zag na dat NK het succes nog verder toenemen. “Mijn droom - de realisatie van een succesvol bedrijf - was uitgekomen en ik besloot eerder dit jaar daarom een nieuwe weg in te slaan en riep dat ik ging professioneel flierefluiten. Wat dat is? Al flierefluitend weer tegen een nieuwe uitdaging aanlopen”, vertelt Van den Berg lachend over zijn stap uit het bedrijf.

“En toen was daar corona en werd ik beperkt in mijn doen en laten. Het bericht van zakenpartner Dirk Delisse dat de belangstelling voor de online spelletjes van Uitjesbazen de spuigaten uitliep, deed mij besluiten om weer in te stappen. Tsja, en dan gaat het weer rommelen in mijn brein, he?”

Klok die aftelt naar catastrofe

Behalve het online Pietenspel en een Kerst(spel)pakket bedacht Van den Bergh afgelopen zomer een online en real life lockdownspel, ‘Doomsday 2021’, dat nagenoeg klaar is voor de lancering. De titel van het spel is gebaseerd op de Doomsday Clock, een symbolische klok die door Amerikaanse wetenschappers en veiligheidsexperts is ingesteld en sinds 1947 aangeeft hoe ver de wereld van een catastrofe verwijderd is.

En hoe kun je het gevoel van naderend onheil het beste tot leven roepen in een spel? Via journaals met berichtgeving van Theo Verbruggen. Die hapte opnieuw toe. “Ik ben enorm trots op het resultaat en op deze nieuwe samenwerking met hem”, aldus Van den Bergh.

Binnenkort komt doomsday21.nl online. Door heel het land kunnen mensen dit dan spelen. Als je jezelf aanmeldt, wordt er op een zeker moment een noodpakket bij je thuis bezorgd, ook al woon je in Friesland of Limburg. “Als team of speler krijg je te maken met een serieuze lockdown en een door ons gelanceerde satelliet (met een drone nagebootst, red.) die alles en iedereen in de gaten houdt, maar die ook gehackt kan worden. Een flinke uitdaging dus voor spelletjesfanaten. We hopen er tienduizenden mee te trekken.”