Joachim & Anna in Veghel sluit; nóg meer zorgappartementen in Kloosterkwartier

Heesche­naar ontkent huiselijk geweld tegen echtgenote

16 augustus HEESCH/DEN BOSCH - Een 59-jarige Heeschenaar heeft zijn echtgenote ‘nooit mishandeld’. Dat zei hij gistermiddag tegen de politierechter in Den Bosch. De verdachte toonde zich verontwaardigd over de beschuldigingen van huiselijk geweld in 2016 en 2017. De vrouw zou bij een incident twee ribben hebben gebroken. Daar ‘kon hij niets mee’. ,,Er is ook helemaal geen worsteling geweest”, zei de man.