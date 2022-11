Joan Hanegraaf uit Keldonk Officier in de Orde van Oranje Nassau

Bij Deelplaats Boekel Venhorst gratis boodschap­pen voor minima

BOEKEL/VENHORST - Hoe komen we in deze stijgende kostenperiode de dure wintermaanden door? Voor inwoners van de gemeente Boekel met een krappe beurs is er een lichtpuntje in deze sombere tijd. Vanaf begin december mogen zij gratis boodschappen doen bij Deelplaats. Een winkeltje dat één keer per week een paar uur geopend zal zijn. Naast de succesvolle deelkastjes is dit een nieuw initiatief van Jeanne Steijn en Cindy Schaminee.

28 november