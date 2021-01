Joep van Helvoort uit Mariaheide onderscheiden als vrijwilliger van het jaar

Zo is hij bestuurslid en penningmeester van de dorpsraad waarbij hij tevens voorzitter is van de commissie goede doelen.

Uren in de weer

Ook voor de Heikrikkels is hij actief als lid van de raad van elf, medepresentator van de Bonte Middag en penningmeester. Voor voetbalclub SCMH was en is Van Helvoort ook een flink aantal uren in de weer. Hij was elf jaar bestuurslid en penningmeester, was jarenlang jeugdleider en lid van de sponsorcommissie. Daarnaast fungeert Joep ook nog als scheidsrechter voor deze club, zowel op zaterdag als op zondag.