Joepiedagen Boekel blijven heerlijk, óók in coronatijd

BOEKEL - Organisator, MIranda van Doren is enthousiast. ,,Deze woensdag was de tweede en dus ook meteen de laatste dag. Door de corona hebben we het dit jaar heel anders aan moeten pakken, maar dat is zéér goed geslaagd. Dinsdag bouwden de kinderen in dertien groepen thuis in de tuin met pallets een hut en was er 's middags een online quiz. Vandaag hadden we een dertiental spellen door héél Boekel heen. Ja, warm was het wel, en natuurlijk mis je het dan wel dat je nu niet zoals andere jaren in het bos zit, maar het was érg leuk. En wat de Joepiedagen zijn: pallets, een stormbaan, water en viezigheid; dát hebben we héél goed weten te behouden in deze ingekorte coronaversie. We zijn erg blij dat we het zo toch hebben kunnen doen. Ik weet nog hoe kinderen reageerden toen alles onzeker was: ,Nou gaan we misschien niet op vakantie, zitten we thuis en nou gaan de Joepiedagen misschien óók al niet door.”