John en Elke knallen d’r op in het Pieperland

John Coppens is geboren en getogen in Volkel en Elke heeft tot haar 21 ste jaar in Odiliapeel gewoond. Sinds 2019 wonen ze samen. John werkt in het familiebedrijf Coppens Warenhuis. Hij begon als 15-jarig jochie in het magazijn en ging mee bezorgen. Later is hij tuinmeubelen gaan verkopen en sinds 2014 is hij serieus begonnen met de webshop. Nu is hij webshopmanager van coppenswarhuis.nl en eigenaar van zijn eigen site tuinbroekshop.nl.