Johnny Logan hoofdgast op Ierse avond Markant

In Best of Ireland komen zowel populaire traditionele folksongs voorbij, als songs van hedendaagse Ierse artiesten. Want ook in de huidige Ierse muziek zijn hun roots terug te horen. Ierse artiesten verkochten wereldwijd vele miljoenen albums en hebben ook in ons land een bijzondere trouwe schare fans. Denk aan The Corrs, The Kelly Family, The Dubliners en U2. Maar ook Ed Sheeran, Snow Patrol en Chris De Burgh.