Join Us lanceert online ontmoetingsplek voor eenzame jongeren: 'Moeilijk om toe te geven’

ARNHEM/VEGHEL - Rapper en zanger Typhoon trapte dinsdagavond de Join Us Community af, de eerste online community voor jongeren die zich eenzaam voelen. Het is weer een nieuwe tak van het snel groeiende Join-Us dat in Veghel begon.

Het online platform voor eenzame jongeren tussen de 12 en 30 jaar is in deze tijd méér dan nodig, stelt directeur/bestuurder én pedagoog Jolanda van Gerwe van Stichting Join Us, dat in Veghel begon, maar afgelopen jaren uitgroeide tot een landelijke organisatie. Uit onderzoek van het RIVM bleek onlangs dat in de coronatijd tachtig procent van de studenten zich eenzaam voelde tijdens de lockdown. Uit eerder onderzoek bleek dat 8 procent van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar chronische gevoelens van eenzaamheid heeft. Verbinding en sociale steun verminderen deze klachten. Van Gerwe: ,,En dat is wat Join Us biedt.”

Verbinden

De Join Us Community is er voor jongeren die graag meer sociaal contact willen, maar dat ook soms lastig vinden. Jolanda van Gerwe: ,,Bij Join Us ontvangen we dagelijks vragen van jongeren die zich alleen voelen. Veel jongeren hebben niemand om mee te praten of leuke dingen mee te doen. De community helpt deze jongeren aan elkaar te verbinden. Ze hebben samen lol, helpen elkaar en ontdekken dat ze niet alleen zijn. Als er meer hulp nodig is dan is de stap daar naar toe kleiner.”

De community was het idee van een groep jongeren die deelnamen aan de groepen van Join Us en werd omarmd door Stichting Join Us, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vrijwilligers van T-Mobile en Fonds21. De community is te vinden via www.community.join-us.nu

Rapper en zanger Typhoon deed dinsdagavond de aftrap, vanuit een studio in Arnhem, samen met een groep jongeren en Jolanda van Gerwe. Typhoon is ambassadeur van Join-Us. In een online jongerentalkshow ging hij in gesprek met de jongeren die zich al eerder aansloten bij Join Us. Zoals bijvoorbeeld Anne, die stelde: ,,Ik heb ermee geworsteld dat het beeld bestaat dat je als jongere niet eenzaam hoort te zijn.” En Melissa: ,,Het is moeilijk om toe te geven dat je eenzaam bent.” Diego: ,,Ik werd bij Join Us met open armen ontvangen.”

Niet gezien worden

Join Us begon in Veghel en werd opgezet door pedagoog Jolanda van Gerwe uit Keldonk. Inmiddels is Join Us actief in vijftig gemeenten. Join-Us organiseert in die gemeenten onder andere ontmoetingsavonden voor jongeren die zich eenzaam voelen. Tijdens de bijeenkomsten ontmoeten ze andere jongeren en zijn er ervaren begeleiders aanwezig die helpen met het maken en behouden van nieuwe vrienden. Ook zijn er besloten Join Us Online groepen. De open community is weer een volgende stap. Typhoon: ,,Was er vroeger maar een Join Us. Ik heb dat gemist. Ik weet hoe het voelt om niet gezien te worden.”