Join Us start landelijk meldpunt voor eenzame jongeren

Doel van het meldpunt, aldus Jolanda van Gerwe van Join Us, is een beeld krijgen van de omvang van het probleem. ,,We kunnen ze niet meteen allemaal helpen, maar we krijgen zo wel een beeld hoe groot het probleem is. Nu eenzaamheid onder jongeren even sterk in het nieuws is, zien we duizenden noodkreten op sociale media langskomen. We willen niet dat al die noodkreten verzanden en verdwijnen in de massa.”