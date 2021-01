Join Us Veghel in race voor prijs Oranjefonds

Vrienden vinden, zó verdomd lastig kan het zijn

28 juni Vrijdagavond, Pieter Breughelhuis in Veghel. Twaalf jongeren van 18 tot 25 zitten aan een glaasje wijn of fris en graaien in schaaltjes met paprikachips. Twee meisjes spelen een spelletje Mastermind, anderen kletsen wat of zijn druk met darts of tafelvoetbal. Heel gezellig, heel gewóón. Maar gewoon is al die onderlinge gezelligheid hier toch niet.