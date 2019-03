Jong danstalent verrast met zelfbedachte choreografieën in Veghel

Of hij zenuwachtig is? Jazeker. Maurits Brinkman (11) knikt bevestigend voordat hij het podium van de Podiumzaal op CHV Noordkade beklimt. ,,Het is de eerste keer dat ik alleen optreed én dan ook nog met een moderne dans. Normaal doe ik altijd hiphop”, legt de jonge Veghelaar uit. Zijn performance is echter uitstekend. Op de muziek van ‘You walk this road alone’ danst Maurits de sterren van de hemel. Met een verlegen lach neemt hij het applaus in ontvangst. Danslerares Yvonne den Dekker roept haar pupil bij zich.

Passie

,,Je hebt jezelf overtroffen. Ga zo door”, complimenteert ze. ,,Ik dans al van jongs af aan door de woonkamer. Dansen maakt mij blij. Het is mijn passie”, legt Maurits na afloop, zittend op de rand van het podium, uit. Hij wordt door diverse mensen gefeliciteerd met zijn prestatie. ,,Eerst durfde ik niet voor moderne dans te kiezen, terwijl ik dolgraag wilde. Ik was bang dat ik als enige jongen voor schut zou staan. Maar mijn dansdocente en moeder hebben het laatste zetje gegeven. Ik ben er blij mee.”

Maurits is één van de dertien deelnemende groepjes en individuelen die zaterdag meedoet aan het Open Danspodium van de dansafdeling van Phoenix Cultuur, in samenwerking met CHV Academy. ,,We willen letterlijk een podium bieden aan danstalenten uit heel Meierijstad én daarbuiten”, legt Den Dekker uit. ,,De amateurdansers maken zelf hun choreografie en zorgen voor muziek, kleding en grime. Alle choreografie is vooraf door ons beoordeeld. We willen wél kwaliteit.”

Enkele deelnemers zijn zelfs vooraf door een danscoach begeleid. In drie sessies kregen ze tips om hun choreografie naar een hoger niveau te tillen. ,,Ik maak de dans niet. Dat doen ze zelf. Ik reik aan. Zij besluiten wat het wordt”, aldus Den Dekker, die zo ook Maurits coachte.

Puur emotie

Danstalent Roosmarie Voss (19) uit Veghel werd vanwege het uitvallen van een groep te elfder ure opgetrommeld. Ze doet een improvisatiedans. ,,Best spannend”, geeft ze toe. ,,Het is al even geleden dat ik deze dans heb gedaan. Inmiddels richt ik mezelf meer op hiphop. Dadelijk op het podium valt echter alles van me af en verlies ik mezelf in de muziek. Het is puur emotie.” Terecht valt een groot applaus haar ten deel. Oók van de andere danseressen. Die kijken vanuit de zaal toe. ,,Ik vind het belangrijk dat ze elkaar zien. Daar leren ze zo ontzettend veel van. Veel meer dan dat ze in de coulissen moeten blijven staan”, aldus Den Dekker.