Jonge academici zijn goud voor middelbare scholen. ‘Nooit gedacht dat lesgeven zo leuk is’

Minke Bakx is een van de drie zogenaamde trainee-docenten die het Zwijsen aan het werk heeft. Ze geeft net als Romy Schaake biologie, Elisabeth Lens geeft Duits. Drie dagen in de week staan deze jonge academici voor de klas, een dag in de week volgen ze een lerarenopleiding en een dag werken ze aan een eigen onderzoek. Vooral dat laatste maakt het werk voor hen aantrekkelijk. ,,Je ontwikkelt jezelf in het onderwijs, maar ook in je eigen vakgebied. Het is meer dan voor de klas staan. En je doet werkervaring op.” En natuurlijk speelt ook het salaris mee. De trainees krijgen een regulier salaris, via de subsidieregeling die scholen kunnen aanspreken voor zij-instromers.