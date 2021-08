Jonge Boekelaar die ongeluk veroorzaakte, pleit vurig voor behoud rijbewijs

DEN BOSCH/BOEKEL - Een inmiddels 22-jarige Boekelaar, die in december 2018 op de Leeuwstraat in Volkel een ernstig verkeersongeval veroorzaakte, pleitte deze maandag in hoger beroep bij het gerechtshof vurig voor behoud van zijn rijbewijs.

Die avond haalde hij op de Leeuwstraat in Volkel een auto in, vloog hij over de rotonde en ramde vervolgens een tegenligger. De bestuurster van die auto, een inmiddels 72-jarige Udense, liep een gebroken ruggenwervel op waar ze tot op de dag van vandaag ernstige hinder van ondervindt.

Taakstraf en rijverbod

In augustus vorig jaar legde de rechtbank de Boekelaar al een taakstraf van 160 uur op plus een jaar rijverbod. En dat laatste was voor hem reden om in hoger beroep te gaan. ,,Ik heb mijn rijbewijs nodig voor mijn werk, ik wil bovendien een avondopleiding gaan volgen in Eindhoven en dat is vanuit Boekel met het openbaar vervoer niet te doen. Verder woont mijn vriendin in België en sport ik vaak in Mill", hield hij de raadsheren voor.

,,Realiseert u zich wel dat alles waarvoor u uw rijbewijs wilt houden, het slachtoffer niet meer kan. Niet meer autorijden, niet meer sporten", vroeg de advocaat-generaal aan de verdachte. Die zei zich daar terdege van bewust ter zijn. ,,Ik heb dit ook niet gewild. Zoiets wil je niemand aandoen”, reageerde de Boekelaar.

Blackout

Hij had die avond vrienden bezocht. Verhalen dat hij de kermis had bezocht, zijn door niemand bevestigd. De politie heeft geconstateerd dat hij niet had gedronken en ook geen drugs had gebruikt. Zelf wijt hij het ongeluk aan een blackout. De advocaat-generaal is van mening dat hij zich niet mag beroepen op plotseling vermoeidheid. ,,U hebt zeer onvoorzichtig en onoplettend gereden", kreeg de jonge Boekelaar te horen.

Een van de raadsheren suggereerde dat hij best met de fiets en de bus kon en eventueel hulp kon krijgen van zijn vrienden.

Verantwoordelijkheid ontlopen

Het slachtoffer dat bij de zitting aanwezig was, liet via haar dochter weten, niet te willen dat de straf het hele leven van de Boekelaar verpest. ,,Maar hij heeft de openbare weg als racebaan gebruikt en door in hoger beroep te gaan wil hij zijn verantwoordelijkheid ontlopen", zei ze. Volgens advocaat Suzanne Brinkman was het háár idee om in hoger beroep te gaan. Zij pleit voor het opleggen van een taakstraf en een voorwaardelijke rijontzegging met een proeftijd. De uitspraak is over twee weken.