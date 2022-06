Jonge boeren met de trekker voor protest naar Veghel, maar waar is de burgemeester?

Brabant Water: Watersto­ring Uden valt mee, slechts één adres getroffen

UDEN - In Uden werd donderdagochtend om 09.00 uur een waterstoring gemeld door Brabant Water via Waterstoring.nl. In eerste instantie leken meerdere adressen getroffen door de waterstoring. Uit nader onderzoek door monteurs blijkt dat slechts één adres aan de Oude Maasstraat was getroffen door de storing, meldde een woordvoerder van Brabant Water rond het middaguur.

23 juni