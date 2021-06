Jonge verdachte brandstichting De Schans Uden krijgt begin augustus strafvoorstel

BD 250 Mijn bijzondere ontmoeting met weerman Johan Ver­schuuren: ‘Het was alsof ik met mijn pa aan tafel zat’

2 juni We zullen je altijd, overal, in alles tegenkomen, dat zei ik tegen mijn vader terwijl we zijn as uitstrooiden onder een boom. Overal en altijd. En heel onverwacht. Dat ervoer ik toen ik in april 2017 Brabants bekendste weerman Johan Verschuuren interviewde voor mijn krant en een middag lang mijn vader heel dichtbij voelde.