Jonge vrouw na zwaar ongeval aan rolstoel gekluisterd, OM eist celstraf voor dronken bestuurder

De jongen maakte op de avond van 25 juli 2020 met zijn Mercedes, die hij pas twee weken bezat, een proefritje over het Looieind in Erp. Een weg (met maximum-snelheid van 60 km/u) die hij zelf omschrijft als een ‘smalle, bochtige kloteweg’. In een bocht naar links belandde hij met twee wielen in de rechterberm, schampte een boom, ramde een andere boom die afbrak, raakte een elektriciteitshuisje en een lichtmast. Twee meisjes die bij hem in de auto zaten, een inmiddels 21-jarige Udense en een 22-jarige vriendin uit Veghel, raakten zwaar gewond.