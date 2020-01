Jongen hard onderuit geschopt in Uden: politie zoekt slachtoffer

Boekelaar (24) in coma na incident bij carbid­schie­ten

14:00 BOEKEL - Een 24-jarige inwoner van Boekel is dinsdagmiddag zwaar gewond geraakt bij het carbidschieten aan 't Goor in zijn woonplaats. Het slachtoffer liep ernstig letsel op aan zijn hoofd en ligt in coma in het ziekenhuis.