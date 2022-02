Jongen moet 6400 euro betalen aan Udens slachtoffer brandende fles wasbenzine

Tunneltje voor kamsalaman­ders maakt ’mysterieus seksleven’ nog altijd mogelijk

SCHIJNDEL - De bedreigde kamsalamander is in Schijndel nog altijd alive and kicking. Mede dankzij Anton Hellings, die zich tien jaar terug samen met andere natuurliefhebbers sterk maakte voor een tunnel voor amfibieën. ,,Het tunneltje bewijst gelukkig nog altijd zijn nut.”

16:01