Jongen ontkomt aan gemaskerde beroving in Veghel

Black Friday op Volkel? Zwarte doeken belemmeren voortaan zicht op vliegbasis

29 november VOLKEL - Het heeft niks te maken met Black Friday, ook niet met de tv-uitzending van Zembla over de atoomwapens op Volkel en het is ook niet om spotters te pesten. Maar een vreemd gezicht is het wel: meterslang zwart doek op sommige stukken van de hekken om de vliegbasis Volkel.