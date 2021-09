Jongeren mogen anoniem en straffeloos wapens inleveren in Uden en Oss

Sandrine, Eefje en Dirk werken met tbs'ers die niet klaar zijn voor rentree in maatschap­pij: pittig maar bijzonder

11:01 ZEELAND - Werken met mannen en vrouwen die tbs kregen maar niet terug kunnen naar de maatschappij, het is een pittige job. Het is wel heel anders dan iedereen denkt. In Zeeland is er donderdag een Meet&Greet voor mensen die willen weten of zo'n baan iets voor hen is.