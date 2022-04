Jongeren strijden in Veghel voor NK First Tech Challenge

Irene Hulsen uit Eindhoven is van de organisatie van FTC. Ron Visser uit Uden heeft twee petten op. Hij is ook verbonden aan team Rembrandts, voor de First Robottics Competition. Voor basisschoolleerlingen en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs is er ook nog First Lego League. ,,Bij het Zwijsen College kunnen jongeren zich aansluiten bij een van die drie. Vandaag gaat het puur en alleen over FTC. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste scholen waar we terecht kunnen. Het Zwijsen College beschikt over goede ruimtes. We komen nu voor de tweede keer hier en vandaag voor het eerst voor een NK. De 43 teams uit de Benelux, Duitsland en Zwitserland hebben eerder in 12 voorrondes tegen elkaar gestreden”, vertelt Hulsen.



,,Ze strijden samen mét, tegen andere teams. De vijf beste wedstrijden telden mee voor het NK. Vandaag tellen ook andere zaken mee dan de wedstrijden. De 28 teams moeten zich voor een jury presenteren en vertellen wat ze dit seizoen hebben gedaan.” Visser vervolgt: ,,Hoe ze de robot hebben ontworpen, wat-ie kan en doet. Hoe ze hebben samengewerkt en wat ze geleerd hebben over de software. Hebben ze demonstraties gegeven en hebben ze basisschoolleerlingen enthousiast gemaakt voor techniek.”

Hulsen vult aan: ,,Ook sociale contacten zijn belangrijk. Om de strategie af te spreken, zodat er samengewerkt kan worden met verschillende teams. Alles gaat in het Engels, en dat is goed voor de Engelse taalontwikkeling.”