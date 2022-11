Jongerencentrum Bobz verhuist naar sportkantine; dorpshuis Nistelrode komt (eindelijk) leeg

Dorpshuis aan Laar in Nistelrode komt op gemeente­lij­ke monumenten­lijst

NISTELRODE - Het voormalige parochiehuis aan Laar 50 in Nistelrode, later in gebruik als dorpshuis, krijgt de status gemeentelijk monument. Het college van B en W heeft daarvoor de procedure in gang gezet, die duurt drie tot vier maanden. Het gemeentebestuur is wel nog steeds van plan het pand te verkopen.

