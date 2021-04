Jongerenraad Maashorst 'zonder kleur' in de bres voor jeugd Uden en Landerd

UDEN/LANDERD - De nieuwe gemeente Maashorst is er officieel nog niet maar al wel een Jongerenraad die opkomt voor de belangen van de jeugd in Uden en Landerd. De club is vorig jaar gestart en sinds vorige week officieel geregistreerd. Het doel: gevraagd en ongevraagd advies geven aan bedrijven, organisaties en de gemeente.

De Jongerenraad Maashorst richt zich specifiek op de belangen van jongeren tot een jaar of 30. ,,We zijn geen politieke partij en opereren dan ook kleurloos", benadrukt de club op de website die er ook al is. Tobias van der Putten en Juulke Stevens zijn de oprichters, voorzitter is Christa van de Langenberg die korte tijd binnen het CDA Uden actief was maar daar onlangs een punt achter zette. De raad wordt ondersteund door jongerenwerker Iris Driessen van de stichting Compass.

Aanpak per thema

Volledig scherm Christa van de Langenberg © Van Assendelft ,,We zijn er voor alle jongeren in Uden en Landerd die iets willen en zich niet gehoord voelen", zegt voorzitter Christa van de Langenberg. ,,Nee, concrete doelen of standpunten hebben we niet. Dat is meer iets voor een politieke partij en dat willen wij juist niet zijn. We kijken per onderwerp of thema wat volgens ons de beste manier is om dat aan te pakken.”

Bijvoorbeeld aandacht vragen voor fietspaden en veiliger oversteekplaatsen, noemt de voorzitter als voorbeeld. ,,Maar we zijn ook in gesprek met de leerlingenraad van het Udens College. Die voelt zich niet goed gehoord. Met name wat betreft het ruimtegebrek in de school en het gebrek aan goede overblijfvoorzieningen”, zegt Van de Langenberg.

De school is gebouwd op de verwachte toekomstige krimp van het aantal leerlingen maar dat zorgt volgens de Jongerenraad nu voor problemen waar iets aan gedaan moet worden. In dit geval wordt dat een brief voor de directie van de school.

Hoezo nodig?

Blijft de vraag waarom er een Jongerenraad nodig is als er al een jeugdgemeenteraad is en de Udense politiek zelfs een fractie Jong Uden heeft die zich heel bewust afficheert met jongeren. ,,Het politieke stelsel is best ingewikkeld", zegt Van de Langenberg die enige ervaring heeft en zelf politicologie studeert. ,,Natuurlijk kunnen jongeren naar een politieke partij stappen als er een probleem is maar je merkt dat die drempel nog heel hoog is. Bovendien zijn veel jongeren nog niet stemgerechtigd.”

De club komt voorlopig elke twee weken bij elkaar en wil de trom stevig gaan roeren om de bekendheid onder de jeugd te vergroten. Te beginnen in Landerd want die drie kernen zijn nog niet vertegenwoordigd in de Jongerenraad Maashorst. Ook wil de raad zich binnenkort aan de politiek presenteren. ,,Nee we zijn niet bang om te verzuipen in de dingen die we willen oppikken. We zijn met veel en we willen veel gaan doen", aldus Van de Langenberg.