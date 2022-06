Joop Neijs maakt zich zorgen om toekomst Loosbroek: ‘dat wordt nog wat, het moet hier geen bejaardenoord worden’

Dorp vanLOOSBROEK - De 76-jarige Joop Neijs woont al ruim 30 jaar in Loosbroek, woonde daarvoor in Uden, maar is geboren en getogen in Overijssel en omschrijft zichzelf als ‘super import’. In het verleden werkte hij voor de overheid, maar inmiddels is hij gepensioneerd en vult hij zijn dagen met klussen, tuinieren, koken en het volgen van de lokale gemeente politiek.

Spotlight

,,Ik zou de Kreuge graag in de spotlight zetten. Het is een hele actieve club van mensen die de nodige activiteiten organiseert en zorgt voor reuring hier in het dorp. Met corona heeft het een tijdje stil gelegen, maar ze zijn weer volop bezig. Met carnaval zijn ze het meest zichtbaar, maar ook buiten die tijd zorgen ze al 11 jaar lang dat er iets te beleven is in Loosbroek. Er zijn ook andere verenigingen die activiteiten organiseren in het dorp. Maar de Kreuge steekt er echt bovenuit.”

De Moeite Waard

,,Het wonen in Loosbroek is echt de moeite waard. Je kunt hier aan van alles en nog wat mee doen, het is hier gezellig en goed wonen. Loosbroek is overzichtelijk, maar dan ook relatief klein. Het ligt centraal in de gemeente Bernheze en de kernen in de omgeving zijn makkelijk bereikbaar. De ontsluiting van het dorp kan wel iets beter, maar hier wonen is echt de moeite waard. Er zijn natuurlijk ook wat andere kanten, maar die heb je overal.”

Typisch

,,Typisch Loosbroek is de ene kant de kat uit de boom kijken, maar zodra men overtuigd is gaan ze er ook vol voor. Dat is met allerlei dingen zo, je merkt toch dat de mensen hier een beetje afwachtend zijn, ‘wat is dat, hoe doen we dat?’ Voordat je mensen op de been hebt moet je ze wel even overtuigen dat het voor het algemeen belang voor het dorp is. Zodra je dat hebt gedaan komt ‘t wel los. Ook met de herinrichting van de kern kostte het wat tijd voordat er mensen waren verzameld in het gemeenschapshuis, maar als het zover is dan is er enthousiasme en samenwerking. Je moet de mensen hier echt overtuigen anders wordt ‘t lastig iets gedaan te krijgen.”

De Toekomst

,,De toekomst van Loosbroek wordt nog wat. Als het wat anders wordt aangepakt dan de laatste jaren dan zit er nog toekomst in het dorp. Maar vanuit de gemeente is er de afgelopen jaren geen enkele actie ondernomen om tot bijvoorbeeld woningbouw te komen en dan komt de leefbaarheid onder druk te staan. Nu worden er gelukkig 30 woningen gepland, maar het gaan wel te hap snap, het ontbreekt aan continuïteit. Loosbroek zou per jaar een x-aantal woningen moeten bouwen voor jeugd. Want als je de jeugd niet kan behouden komen het verenigingsleven, activiteiten en de basisschool onder druk te staan. Je moet niet willen dat je kinderen straks vanuit Loosbroek in Heeswijk-Dinther naar de basisschool moeten. Loosbroek heeft bestaansrecht, ik kan me niet voorstellen dat het helemaal gaat verdwijnen. Het moet ook geen ‘bejaardenoord’ gaan worden. En dat dreigt nu wel te gebeuren.”

Verbeterpuntje

,,De ontsluiting is echt een verbeterpuntje. Er komt steeds meer en zwaarder verkeer door Loosbroek. Het zwaardere verkeer moet de kom echt gaan vermijden. Dat hangt onder andere samen met agrarische activiteiten, dat begrijpen we, maar er zijn andere routes dan dwars door Loosbroek mogelijk. Ook de fietsverbinding kan beter, ondanks de centrale ligging van het dorp zijn er geen veilige fietspaden die Loosbroek verbinden met de andere kernen. Nu moeten fietsers gebruik maken van dezelfde smalle wegen die ook gebruikt worden door eerder genoemd zwaar verkeer, waardoor ze vaak de slecht onderhouden berm in worden gedwongen. Alle toegangswegen die naar Loosbroek leiden zijn potentieel gevaarlijk en dat komt de bereikbaarheid niet ten goede.”

Bijzonder

,,Loosbroek op zich is niet heel bijzonder. Zelf ben ik er bij toeval terecht gekomen. Wat Loosbroek bijzonder maakt, is dat het hier prettig wonen is. Door de kleinschaligheid heeft men hier aandacht voor elkaar. Men kent elkaar, dat dorpse karakter, mag Loosbroek van mij wel houden. Zo is er iedere twee jaar een bijeenkomst voor de nieuwkomers in het dorp, daar leren zij de lokale verenigingen en stichtingen kennen en maken ze kennis met hun dorpsgenoten. Zo gaan ze ook wat gezichten en namen kennen en voelen ze zich hier sneller welkom.”