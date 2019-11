Joost d’n Derde, prins bij De Smouskes

Prins Joost d’n derde (26) is geboren in het Smousenrijk als oudste zoon van Henk en Rian Merx. Hij woont hij samen met zijn vriendin Jenna op de Roskam. Hij verdient de kost als loodgieter en in zijn vrije tijd klust hij graag een beetje in en om het huis en als vrijwilliger bij de Soos. Het carnavallen is hem niet vreemd, want hij treedt als nieuwe prins in de voetsporen van zijn vader, die in carnavalsseizoen ’90-’91 beter bekend stond als Prins Henk II.