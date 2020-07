Jos Heijmans betaalde huur voor vluchtelingen met rijksgeld

Ruzie met minister Plasterk

Heijmans’ hulp bij het onderduiken van de Syrische vluchtelingen leidde tot een ruzie met toenmalig minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken, bij wie hij op het matje moest komen.

De zogenoemde COA-gelden waren bedoeld voor activiteiten rond het azc in Weert, maar Heijmans vond dat hij een mandaat had om deze gelden te verdelen. Dat leidde dit jaar tot escalerende ruzies met de wethouders en een onafhankelijk onderzoek, waaruit bleek dat Heijmans een scheve schaats had gereden, met name door onzorgvuldig met COA-gelden om te gaan. De maat was vol toen bleek dat Heijmans zonder de raad of het college te informeren subsidie had gegeven aan een stichting waarvan hij zelf voorzitter was.