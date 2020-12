Jos Heijmans schrijft ellende van zich af: ‘Het is stik onrechtvaardig’

Er is naast herkenning direct een amicale toon, als de baas van het uitgaanscentrum in Loosbroek koffie op de gesprekstafel komt zetten. Jos Heijmans (67) woonde hier één straat verderop tijdens zijn jaren als burgemeester van Bernheze, van 2004 tot 2011. Nu is hij even terug om te praten over zijn kersverse boek Hardt. Een boek geschreven uit trots, maar ook verdriet en woede over de gebeurtenissen in zijn laatste gemeente Weert. Zijn toon zal niet het hele gesprek vriendelijk blijven.