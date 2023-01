José van Aaken nieuwe gemeentesecretaris Maashorst

Volledig scherm José van Aaken, de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Maashorst. © Maashorst

José van Aaken is nu interim gemeentesecretaris in Gilze en Rijen en algemeen directeur van de ambtelijke samenwerkingsorganisatie van drie gemeenten in die regio, de ABG. Ze was eerder onder meer gemeentesecretaris in Roermond en Cranendonck.

Ervaren manager

Loco-burgemeester Gijs van Heeswijk is blij met de komst van de nieuwe gemeentesecretaris: ,,José is een ervaren manager die op verschillende plekken als secretaris heeft gewerkt. Daarmee hebben we twee nieuwe collega’s die eerder kort in de gemeente Roermond samenwerkten.” Hij doelt daarmee op waarnemend burgemeester Rianne Donders die in Roermond opstapte als burgemeester.

Aan de slag

José van Aaken heeft er zin in om in Maashorst aan de slag te gaan: ,,Maashorst heeft volop ambitie om samen met alle inwoners te werken aan een gemeente waar het goed wonen, leven en werken is. In een herindelingsgemeente vraagt dat veel van de ambtenaren, en ik verheug me erop om in dit tweede jaar van deze jonge gemeente met hen en met het college en de gemeenteraad aan de slag te gaan om al die mooie plannen in de praktijk te gaan brengen voor de inwoners.”

Afscheid

Met de komst van de nieuwe gemeentesecretaris vertrekt de huidige secretaris Dagmar van Deurzen die eerder al haar afscheid aankondigde maar nog even aanbleef toen bleek dat burgemeester Paul Rüpp ziek was. Van Heeswijk: ,,Dagmar heeft de organisatie als algemeen directeur door de aanloop naar de herindeling en het eerste jaar van de nieuwe gemeente heen geloodst en dat heeft ze geweldig gedaan."