Jubilerend Jong Nederland tijdelijk dicht, maar Blokhut blijft huiskamer van Zijtaart

Kerk Odiliapeel eerste paasdag even open, Kruisheren­ka­pel online

14:49 UDEN/ODILIAPEEL - De kerk in Odiliapeel gaat eerste paasdag een uurtje open om belangstellenden de kans te bieden een kaarsje te branden of even te bidden. Dat kan zondag tussen 14.00 en 15.00 uur en is gedaan in overleg met het bisdom en pastoor John van de Laar.