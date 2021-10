Jubilerend Viva La Musica is hechte club, dat was in coronatijd te merken: ‘Stuurden kaartjes met bloemzaadjes’

Vijftienja­rig Adagium uit Veghel doet gauw zo'n twintig bedrijfs­over­na­mes per jaar

20 oktober VEGHEL - Van de overname van de Osse containerterminal door Van Berkel logistics in Veghel, de aankoop voor Van den Heuvel logistiek in Uden tot de verkoop van het Osse Dalco Food aan het Engelse Hilton. Adagium uit Veghel regelt de aan- en verkopen. En dat doet het gauw ruim twintig keer per jaar.