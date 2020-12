Jubilerende pater Theo Snijders liet in Brazilië 37 kerken bouwen, maar was liever pastoor geworden in Boekel

Eerste tijdelijke huurhuizen ‘landen’ in Schijndel

16 december SCHIJNDEL - De eerste locatie voor tijdelijke huurwoningen in Meierijstad is bekend; achter 't Spectrum in Schijndel komen in de zomer 17 kleine huizen. Daarnaast meldde het college dat er géén tijdelijke woningen komen aan de Van Duppenstraat in Sint-Oedenrode.