Juf Alberdien vertrekt na liefst 48 jaar ‘voor de klas’

Voorafgaand aan het interview zegt ze het nog heel duidelijk: ,,Ik ga tijdens mijn afscheid niet huilen, écht niet."

Daar moet Alberdien van Summeren (66) nog geen uur later op terugkomen, wanneer ouders van oud-leerlingen haar op het schoolplein verrassen met een zelfgeschreven opvoering van het nummer Hey Goade Mee, onder toeziend oog van 'haar' kleuters. ,,Ach, dit waren maar een paar traantjes, die tellen niet", zegt de juf nadat ze toch een traantje heeft weggepinkt.

Na ruim 48 jaar, waarvan het grootste gedeelte op Camelot, is het voor Van Summeren voorbij. Ze genoot haar opleiding op de toen nog Kleuter Leidster Opleiding School (KLOS), die later opging in de PABO.

Ruim duizend leerlingen

Ruim duizend leerlingen, vooral kleuters, heeft ze in al die jaren in haar klas gehad. ,,Daar lag mijn hart, daar kon ik mezelf bij zijn", zegt ze. ,,Hun onbevangenheid, de puurheid; dat maakte ze voor mij de perfecte doelgroep. Bij de een moest je een hoop investeren, de ander juist remmen: maar het kwam altijd goed. Ik vergelijk ze weleens met klei; dat moet je kneden. En dat deed ik al die jaren met het grootste plezier.”

Het liefst wordt ze na haar afscheid herinnerd als iemand die veel was, maar ábsoluut niet lui. ,,Dat zou ik echt verschrikkelijk vinden", zegt ze op bezorgde toon. ,,Ik was altijd enthousiast, ik hoop dat de rest dat ook vond. Ik wil herinnerd worden als iemand die structuur bracht, en de autonomie bij kinderen stimuleerde. Dat wil zeggen dat niet ik als juffrouw altijd alles wel even deed, maar dat kinderen dat ook zelf deden.”

Nog te veel energie

Eigenlijk had Van Summeren vorig jaar al met pensioen mogen gaan. Maar dat zag ze nog niet zitten, ze had naar eigen zeggen nog te veel energie om te stoppen met werken. Nooit ging ze met tegenzin naar haar werk, alleen de invoering van het passend onderwijs was en is een heikel punt, omdat de klassen nóg groter werden en ze haar aandacht zo nog meer moest verdelen.

Maar nooit vond ze haar werk écht zwaar. En eigenlijk voelt dat nu nog steeds zo. ,,Maar er moet toch een keer een eind aan komen", verzucht ze. ,,Nu is het perfecte moment. Mijn man is ook net met pensioen, we hebben er samen naartoe kunnen leven. Maar ondanks dat voelt het heel plots. Iets wat je je hele leven hebt gedaan, is straks niet meer. En dat is jammer, want ik vond en vind het nog steeds het allerleukste wat er is.”

Woensdag allerlaatste dag

Woensdag wordt haar allerlaatste dag voor de klas. Tot die tijd geniet ze nog even van al het leuks dat haar collega's en leerlingen voor haar hebben gepland, al heeft Van Summeren zelf ook nog een hoop leuks in petto, zegt ze.