Juf Annelies viert ‘bruiloft’ op Udense school

Meezing­feest Heel Veghel Zingt wederom een succes - ‘Als Veghel wil dat wij komen, dan doen we dat’

12 september VEGHEL - Na het succes in 2019 wilde men vorig jaar opnieuw een groots meezingfeest op de Markt in Veghel. Daar kwam door corona de klad in. En wat was het vervolgens lang wachten op het weerzien met de Cantusband.