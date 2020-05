‘Juf Charlie in de grote stad’ komt toch terug naar Brabant

Rechtstreeks van de Pabo in Veghel naar een groep 8 in Rotterdam. Die keuze maakte Charlotte Bijzet (26) vier jaar geleden. ,,Het was een sprong in het diepe én een cultuurshock. Vooral door de mentaliteit van de kinderen”, zo vertelt ze. ,,Ik moest het respect van de kinderen verdienen. Ze testten me uit en deden de gekste dingen. Van schelden tot slopen. Ik ontdekte dat ze naar een juf verlangden die te vertrouwen was; die bleef en voor ze vocht.”