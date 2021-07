Juf Jeanne was 43 jaar juf in Erp en nu wil ze een cursus metselen gaan doen

,,Dan zou ik nog best een cursus metselen willen gaan volgen, met natuurlijk alle voegtechnieken erbij,” antwoordt de frêle blonde juf opgewekt op de vraag wat ze met haar vrije tijd gaat doen. Metselen, omdat ze het bouwproces van woningen en grote gebouwen zo interessant vindt; altijd al geboeid was door moderne architectuur. Dat ze daarom tijdens fietstochtjes langs een bouwplaats op de rem ging staan om te bekijken hoe er gebouwd werd. ,,Maar ik houd ook erg van lezen. En ik heb twee kleinkinderen waar ik, ook als oppas, graag mee samen ben. Dus ik ga me straks echt niet vervelen.”

Genoten van werk

Wat heeft Jeanne van Boekel (66) genoten van haar werk. Met name het overbrengen van kennis op haar leerlingen was haar passie. Dat ze deze richting in zou gaan is niet vreemd als je moeder, enkele zussen en wat ooms en tantes ook al in het onderwijs terechtkwamen.

Betrokkenheid ouders groot

Meteen na haar opleiding, met tevens onderwijsbevoegdheden voor handenarbeid en Nederlands, kon ze in Erp aan de slag en combineerde dit nog even met het lesgeven op scholen in Den Bosch, nog altijd haar woonplaats, en Eindhoven. Rond de periode dat ze zelf moeder werd van twee jongens, ging Jeanne drie dagen per week werken en koos ervoor dat in Erp te doen, waar de basisscholen toen nog in oude panden zaten. ,,Dit is zo’n fijn dorp. Daarbij is de betrokkenheid van de ouders bij de scholen erg groot en dat is al de helft van succesvol onderwijs. Een bevlogen leerkracht is natuurlijk ook onmisbaar. Voor mij is er geen grotere uitdaging dan mijn leerlingen verder te helpen in hun ontwikkeling.”

In de weer met computers

Juf Jeanne heeft alle groepen, van kleuters tot groep 8, onder haar hoede gehad. Haar afsluitende jaar beleefde ze met de allerkleinsten. ,,Even dacht ik nog, wat kan ik nou met die kleuters? Maar dat was meteen weg toen ik er aan begon. Ik ben zo blij met deze leuke ervaring.” Ze kan ervan genieten om de jeugd in de weer te zien met computers, iets waarvan zij zich realiseert die vaardigheid nooit zo goed onder de knie te zullen krijgen. ,,De intrede van digitale hulpmiddelen in het onderwijs hebben zeker hun voordelen. Zo’n digibord bijvoorbeeld laat de leerkracht al tijdens de rekenles zien wie er op dat moment extra instructie nodig heeft en wie de stof snapt. Dat bespaart je enorm veel tijd.” Het liefst laat juf Jeanne haar leerlingen zoveel mogelijk zelf op zoek gaan naar informatie. ,,Als ze zelf de antwoorden vinden, werkt dat veel beter dan dat het wordt voorgekauwd. We moeten het onderwijs passend maken aan de kinderen en dus steeds weer op zoek naar de beste strategie.”

Nog eens terug

Hoewel Jeanne van Boekel niet graag in het middelpunt van de belangstelling staat, verheugt ze zich wel erg op haar grote afscheidsfeest. Maar niet om voorgoed afscheid te nemen. ,,Zeker niet. Ik kom tot aan de vakantie nog enkele dagen op school meewerken. Dat is een fijne manier om afscheid te nemen, al kom ik zeker nog eens terug.”