Juf Naomi klapt uit de school in boek met tips en kritische blik op onderwijs

Extra raad Landerd om ‘onbegrij­pe­lij­ke’ twijfels over fusie weg te nemen

16 februari LANDERD - Welke tactiek is er nodig om ervoor te zorgen dat het amendement ‘Schaijk bij Oss’ in de Tweede Kamer níet wordt aangenomen? Die vraag staat vanavond centraal in een extra gemeenteraadsvergadering van Landerd, geïnitieerd door de coalitiepartijen.