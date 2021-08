Juf schrijft prentenboek over het verkeer: ‘Over dat thema kon ik er zelf geen vinden’

De Arbeidsmigrant Jarek kwam bij toeval in Oss terecht, en bleef

26 augustus Jarek Leśniak (47) belandde anderhalf jaar geleden een beetje bij toeval op De Naaldhof in Oss. Van oorsprong is hij automonteur, maar zijn laatste baan in Opole was bij een bedrijf in personenvervoer. Een van de ritten was naar Oss. Hij bleef.