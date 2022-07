Julianapark gonst van het publiek, theater en muziek tijdens tiende Fabriek Magnifique

Voor het hoofdpodium Zomertijd deint het publiek mee op de klanken van coverband Hot Stew. Het is warm in de zon. Veel mensen zoeken een schaduwrijk plekje op en genieten van de festivalsfeer.

In het park loopt orgelman Hans Peters uit Veghel met zijn zelfgemaakte handorgel op zijn buik. Hij brengt vrolijke deuntjes in de Parklaan. In het dagelijkse leven is hij fietsenmaker, in zijn vrije tijd maakt hij draaiorgels. Zo’n vijf per jaar die inmiddels overal ter wereld te vinden zijn.