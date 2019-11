Jumbo claimt tientallen miljoenen bij plaatsgenoot Sligro

Sinds afgelopen zomer is er een stevig conflict tussen Sligro Food Group en het consortium Jumbo & Coop over de overname van EMTÉ. Het consortium kondigde in maart 2018 aan dat het de in zwaar weer verkerende supermarktketen EMTÉ over zou nemen van Sligro, dat al een aantal maanden met de supermarktketen in de maag zat. Sligro maakte in september - verplicht tot berichtgeving omdat het aan de Amsterdamse effectenbeurs genoteerd is - in een summier persbericht bekend dat Jumbo & Coop een claim overwegen.