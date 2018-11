Jumbo De Boekt in Veghel wordt Jan Linders

Sedert lange tijd weer een poëziemid­dag in De Pul

8:57 UDEN - Dichter Maarten van den Elzen brengt op zondag 25 november poëzie terug naar waar het allemaal ooit begon: De Pul. Met 'Er Rijmt Niets op Herfst' is in De Pul aan de Kapelstraat 13 in Uden voor het eerst sinds lange tijd weer een poëzie-middag plaats.