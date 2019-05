Jumbo De Laak Uden weer open

,,Normaal gaan we pas om negen uur open maar jullie hebben lang genoeg gewacht. Ik geef nu al een klap op de knop", sprak een enthousiaste Roland de Laak vlak voor negen uur tot zijn trouwe klantenschare. Afgelopen twee weken is de winkel van top tot teen onder handen genomen. Het resultaat is een compleet nieuwe zaak, met nieuwe indeling en meer extra's in het assortiment. ‘Welkom dat u er bent’, kregen de eerste klanten te horen die werden getrakteerd op een bosje bloemen. ‘Fijn dat jullie weer open zijn', was de reactie van veel klanten.

Te veel?

,,Het is een prachtige winkel geworden”, zegt Frits van Eerd die in de winkel de positieve reacties van de klanten met veel plezier in ontvangst neemt. ,,Maar dat geldt eigenlijk voor elke nieuwe winkel die we openen, nog steeds elke week een.” Van Eerd roemt de samenwerking met de ‘enthousiaste en zeer gedreven’ De Laak. Heeft Uden - waar binnenkort een derde Jumbo opent - niet te veel Jumbo's? ,,Het zijn er nooit te veel", lacht hij. ,,Het is toevallig zo gelopen. Bovendien: Uden is een grote plaats, dat kan best.”