Jumbo en Avans gaan 400 mensen per jaar opleiden

UDI-mei­den beste Nederland­se straatvoet­bal­sters onder 15

14:01 UTRECHT/UDEN - Zes voetbalmeiden van UDI’19 kunnen, in tegenstelling tot de Oranje Leeuwinnen, terugkijken op een droomweekeinde. Bente Schutjens, Marit Blom, Nicole Theunisz, Sem van der Pas, Suus en Ted Rooijendijk wonnen zaterdag het NK straatvoetbal 4x4 in de categorie 13-15 jaar. Het toernooi was onderdeel van het Voetbalfestival in de Jaarbeurs Utrecht.