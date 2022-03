Jumbo-familie Van Eerd neemt financieel belang in flitsbezorger Gorillas

Instant bezorging

Begin januari kondigde Jumbo al aan in Nederland en Vlaanderen te gaan samenwerken met Gorillas. Naast bekende A-merken levert Jumbo een selectie artikelen van het eigen huismerk en voedingswaren uit het La Place-aanbod. Klanten in de steden waar Gorillas actief is, kunnen die producten via de Gorillas-app bestellen en binnen tien minuten thuis laten bezorgen door een fietskoerier van het bedrijf.

,,Met het zetten van deze nieuwe stappen geven we verder vorm aan ons partnership”, zei financieel bestuurder Ton van Veen van Jumbo in een toelichting. ,,Bij Jumbo zien we veel potentieel in instant bezorging, waarmee we nieuwe klantengroepen in de grote steden kunnen aanboren.” Een verdere uitbreiding van de samenwerking, waaronder het aanbieden van de bestelservice van Gorillas via de eigen onlinekanalen van Jumbo, wordt volgens Van Veen op dit moment samen met de flitsbezorger uitgewerkt.