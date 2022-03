Jumbo gaat statiegeld invoeren op sap- en smoothieflessen

Tweede klasse F Venhorst stunt tegen koploper en brengt met eerste overwin­ning DAW de eerste nederlaag toe

In Venhorst wachtten iedereen tot vandaag nog op de eerste overwinning van het seizoen. In Schaijk bij DAW was dat juist andersom. De ploeg van Rob van der Ven had dit seizoen nog niet verloren, maar uitgerekend tegen de rodelantaarndrager ging het mis.

20 maart