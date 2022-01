Jumbo haalt verwachte omzet in jubileumjaar nét niet: cijfers van La Place vielen tegen

VEGHEL - Supermarktketen Jumbo heeft de verwachte omzet van 10 miljard euro over 2021 net niet gehaald. De omzet bleef, in het jaar dat de keten haar honderdste verjaardag vierde, steken op 9,9 miljard euro. De omzetcijfers van La Place bleken tegen te vallen.

La Place was een groot deel van 2021 deels of helemaal gesloten vanwege lockdownmaatregelen. De omzet van La Place steeg met 4 procent naar 52 miljoen euro. ,,Dat is ronduit teleurstellend”, zegt financieel topman Ton van Veen. ,,Voor de coronacrisis was dat 200 miljoen euro op jaarbasis.” In 2020 waren restaurants ook een groot deel van het jaar gesloten.

De verkopen van Jumbo zijn vorig jaar licht gestegen. De supermarktketen wist zijn marktaandeel te vergroten en verkocht ook meer boodschappen via internet. Het omzetcijfer in het jubileumjaar bleef wat achter bij de verwachtingen die Jumbo eerder had uitgesproken.

Internationale stappen Jumbo

Het bedrijf boekte in 2021 een omzet van 9,9 miljard euro, terwijl Jumbo een omzet van minstens 10 miljard euro verwachtte. De opbrengsten stegen met 2 procent ten opzichte van 2020. Het afgelopen jaar opende de supermarktketen achttien nieuwe vestigingen waarvan negen over de grens, in België. Verder bracht Jumbo het bericht naar buiten dat ze gaan samenwerken met het Duitse bezorgbedrijf Gorillas.

Honderdjarig bestaan

Jumbo vierde in 2021 het honderdjarig bestaan. De wortels van de supermarkt gaan terug naar 1921 toen Johan van Eerdt in Veghel een groothandel begon in koloniale waren. In 1996 werd de eerste Jumbo-supermarkt geopend in Den Bosch. Sindsdien is het bedrijf, mede door overnames, sterk gegroeid. Het Nederlandse marktaandeel van Jumbo bedraagt momenteel ruim 22 procent, aldus marktonderzoeker Nielsen. Begin 2021 was dat nog circa 21,5 procent.



