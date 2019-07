Jumbo scoort beter op mensenrechten

Bij de herziening van de lijst die de mensenrechtenorganisatie vandaag publiceert, is Jumbo de Nederlandse nummer twee, vlak achter Albert Heijn. Het bedrijf scoort overigens nog altijd een ruime onvoldoende, net als de andere vijftien winkels uit de test.

Jumbo is dit jaar begonnen met mensenrechtenbeleid, waardoor ze met stip gestegen zijn op de lijst. Dat houdt bijvoorbeeld in dat de supermarkt inzicht geeft in lokale leveranciers. Ook heeft het bedrijf toegezegd dat producenten van ‘risicovolle’ producten, als koffiebonen, jaarlijks meermaals gecontroleerd worden op mensenrechten.