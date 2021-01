Jumbo wil exploitatie van 44 La Place-restaurants uitbesteden

,,Met Vermaat als sterke samenwerkingspartner aan boord ziet de toekomst van La Place in Nederland er rooskleurig uit”, zegt Colette Cloosterman-van Eerd, CCO van Jumbo. ,, In het uitzonderlijke jaar 2020, waarin we onze restaurants voor een groot deel gesloten moesten houden, hebben we op verschillende fronten gekeken naar verbeteringen en vernieuwingen waarmee we sterker uit de coronacrisis kunnen komen. Niet alleen zijn we gekomen met aanpassingen van ons restaurantconcept die beter aansluiten bij deze tijd. Ook hebben we mogelijke samenwerkingsverbanden onderzocht die de restaurants operationeel kunnen versterken. De voorgenomen strategische samenwerking met Vermaat beschouwen we als een schot in de roos voor een gezonde en succesvolle toekomst.”