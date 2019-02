Jumbo ziet potentieel in België en gaat uit van meer dan honderd winkels bij zuiderburen

De eerste Belgische Jumbo opent in november zijn deuren in het Limburgse Pelt. Dat meldt Gondola, een Belgisch vakblad over retail. Peter Isaac, managing director van Jumbo België, laat eveneens weten dat het ‘potentieel ziet voor meer dan honderd winkels in Vlaanderen'.