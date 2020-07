Jumbo ziet tóch veelbelovende, internationale toekomst voor La Place

Zorghotel Udens Duyn weer open voor revalida­tie

12:02 UDEN - Mensen die moeten revalideren - bijvoorbeeld na een beroerte, een ongeluk of corona - kunnen vanaf nu weer terecht in Udens Duyn. Omdat het zorghotel bij ziekenhuis Bernhoven in Uden maandenlang gereserveerd was voor de nazorg van coronapatiënten, moesten mensen uit deze regio uitwijken naar de Tolbrug in Den Bosch.