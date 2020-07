Jumpsquare Veghel vindt tweede ongeval in 1,5 jaar tijd 'heel vervelend’

,,Wat er precies gebeurd is, we weten het niet", zegt woordvoerster Laetititia Gruwel namens Jumpsquare Veghel. Eigenaar Zilano Giebels speelt een reactie op het ongeval van zondagmiddag direct door naar de woordvoerster. Hij wil er zelfs niets over zeggen en 'heeft er geen tijd voor’. ,,Dat het juist in Veghel moest gebeuren, ja dat is heel vervelend", reageert woordvoerster Gruwel. In deze vestiging brak in december 2018 een 19-jarige jongen zijn nek toen hij na een dubbele salto in een bak met grote schuimblokken belandde. De discussie over de veiligheid van trampolineparken dook in het hele land op en Jumpsquare Veghel moest een paar weken lang de deuren sluiten op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). En nu breekt in hetzelfde trampolinepark aan de Poort van Veghel, dat net weer open is na een sluiting vanwege de coronatijd, een 10-jarig meisje haar arm. De traumahelikopter kwam erbij voor medische ondersteuning. Het slachtoffer werd uiteindelijk met een open botbreuk per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.